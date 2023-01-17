Населенное место

Деражино, им. (Войцеховского), р. Деражна жит. 25 (12 м. 13 ж.), дес. 302, у. гор. 56 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Неман 42 в.

Деражино, мел. р. Деражна жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 1, у. гор. 55 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Неман 42 в.

Деражна, Д. р. Деражна, жит. 87 (37 м. 50 ж.), дес. 134,60 раз. см. пред.