Алексеевка
Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1054Алексеевка (Коренек), слоб. каз.при р. Мокром Корене и логах Дудоровом и Берюкове.12330012141305Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 6. Базары по воскресеньям.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
405. Алексеевка (Коренек), слобода бывшая государственная, при речке Корене, дворов 327, жителей 2444, церковь православная, 2 школы, 2 лавки, 3 постоялых двора, 5 ярмаро Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
134176Алексеевкасело50°46'37°03'M-37-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14640404101с Алексеевкасело