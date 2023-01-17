село Алексеевка, село Алексеевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1054Алексеевка (Коренек), слоб. каз.при р. Мокром Корене и логах Дудоровом и Берюкове.12330012141305Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 6. Базары по воскресеньям.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Ново-Слободская волость
405. Алексеевка (Коренек), слобода бывшая государственная, при речке Корене, дворов 327, жителей 2444, церковь православная, 2 школы, 2 лавки, 3 постоялых двора, 5 ярмаро Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
134176Алексеевкасело50°46'37°03'M-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
14640404101с Алексеевкасело
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