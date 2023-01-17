село Ужово, село Ужово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ужово

Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3227Ужово, с. каз.при рч. Ужовке.3511120450472Церквей 2: православная и единоверческая.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Байковская волость
460. Ужово, село бывшее государственное, при речке Ужовке, дворов 218, жителей 1204, 2 церкви православных, богадельня, красильный завод, 2 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Починковский район
19980Ужовосело54°52'44°56'N-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Починковский муниципальный район, Сельское поселение Ужовский сельсовет
22646480136с Ужовосело
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