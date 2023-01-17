деревня Старая Пунерь, деревня Старая Пунерь, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Старая Пунерь

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
150Пунерь старая, д. вл.при овраге Пунерском.501054174217
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Симбилейская волость
97. Пунерь, деревня бывшая владельческая, при речке Батманке, дворов 66, жителей 401, 2 ветряных мельницы, 3 кузницы, красильный завод, 6 сеткодел. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
18914Старая Пунерьдеревня55°57'44°10'N-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Дубравский сельсовет
22630444136д Старая Пунерьдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close