село Кряш-Шуран, село Кряш-Шуран, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кряш-Шуран

Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2295Крещеный Шуран, деревня.при р. Ике.354223126136Р. — Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Богодаровская волость
5Крещенский Шуран, д. на кл. Ишайке, прос. дор., церковно-приходская школа, х.-з. маг., бак. лав.35360184191Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Керәш ШуранКряш-ШуранТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Муслюмовский район
189029Кряш-Шурансело55°26'53°09'N-39-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Кряш-Шуранское сельское поселение
92642425101с Кряш-Шурансело
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