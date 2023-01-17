Горошиха
Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
561Горошинский (Горошиха), стк. каз.при р. Енисее.118910542023Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
2376Горошиха, ст., на р. Енисее41415До Енисейска верст: 1205. До Туруханска верст: 145
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
144284Горошихадеревня66°24'87°31'Q-45-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4654701922д Горошиха#Н/Д