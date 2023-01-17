деревня Горошиха, деревня Горошиха, Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Горошиха

Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
561Горошинский (Горошиха), стк. каз.при р. Енисее.118910542023
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Дудинский участок
2376Горошиха, ст., на р. Енисее41415До Енисейска верст: 1205. До Туруханска верст: 145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Туруханский район
144284Горошихадеревня66°24'87°31'Q-45-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Туруханский муниципальный район
4654701922д Горошиха#Н/Д
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