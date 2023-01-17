Аюсазово
Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
363. Аюсаз, деревня бывшая государственная, при кл. Аюсазе, дворов 51, жителей 316, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523754Аюсазоводеревня53°35'00"58°43'00"N-40-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет
80601434111д Аюсазоводеревня