село Пески, село Пески, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Пески

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
70Пески, с. вл.при р. Ингуле.8080139313322Церковь православная 1. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Балацковская волость
16. Пески, село бывшее владельческое, при заливе реки Ингула, дворов 153, жителей 816, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15697Піскиселоцентр сільської радир-н Баштанськийсільрада Пісківська
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