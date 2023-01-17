Населенное место

Андржеево или Шараки, ф. (Милоша), оз. Мишкинис, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 288,75, у. гор. 10 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.