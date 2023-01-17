фольварк Андржеево, фольварк Андржеево, Заблотишская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Андржеево

Заблотишская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Заблотишская волость
Андржеево или Шараки, ф. (Милоша), оз. Мишкинис, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 288,75, у. гор. 10 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.
Андржеево или Шараки, ф. (Петкевича), оз. Мишкинис, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 75, у. гор. 10 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.
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