деревня Кагувере, деревня Кагувере, Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Кагувере

Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Геймарская волость
1925.0Деревня Каговере7291474МерьямскийМерьяма
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Rapla maakond, Märjamaa vald
Kaguvere külaküla
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