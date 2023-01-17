село Великие Гадомцы, село Великие Гадомцы, Житомирська область (на 2018) — Familio

Великие Гадомцы

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Пузырецкая волость
241. Великие Гадомцы, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 551, церковь православная, школа

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Пузырецкая волость
Гадомцы Великие село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6601Великі Гадомціселор-н Бердичівськийсільрада Садківська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close