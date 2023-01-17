село Кёрша, село Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Кёрша

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
158Керша (Лупиловка), д. каз. и вл.при р. Керше.401572366345
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Дмитриевщинская волость
61. Керша, деревня бывшая государственная, при речке Керше, дворов 101, жителей 811

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Дмитриевщинская волость
деревня Керша-Лупяговка«Разсказовская» п.-т. контора4217
Тамбовский уезд, Татарщинская волость
деревня Керша«Бондарское» п.-т. от.4217

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
65130Кёршасело52°48'42°03'N-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Татарщинский сельсовет
68628470106с Кёршасело
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