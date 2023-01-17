деревня Понизовка-Первая, деревня Понизовка-Первая, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Понизовка-Первая

Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Даниловичская волость
140ПонизовкаДеревня8333105140

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Куйбышевский район
796030Понизовкадеревня54°02'33°32'N-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Куйбышевский муниципальный район, Сельское поселение деревня Высокое
29618440201д Понизовка-Перваядеревня
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