деревня Ротково, деревня Ротково, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Ротково

Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4185Ротково (Ротколово, Павлушкино), д. удел.при колодце.3513½124040
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Гатчинская волость
547. Роткова (Павлушкина), деревня бывшая удельная, дворов 17, жителей 68, молитвенный дом раск.

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Гатчинская волость
Ротково, оно же Павлушкино, д.402 стан18143 участок15станция Гатчино, Северо-Западной железной дороги
Ротково Стар. д.402 стан18133 участок14станция Гатчино, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район
26548Ротководеревня59°29'29°57'O-35-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Большеколпанское сельское поселение
41618408156д Ротководеревня
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