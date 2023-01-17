Верхняя Истекаевка
Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3083Истекаевка, дер.при рч. Истекаевке.802051134142Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1011. Новая Истекаевская, деревня бывшая государственная, при речке Истекаевке, дворов 23, жителей 204, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
676144Верхняя Истекаевкадеревня57°11'00"57°32'00"O-40-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57651422181д Верхняя Истекаевкадеревня