село Перикса, село Перикса, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Перикса

Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
276Перикса (Жеребцовка), сц. вл.при р. Кензаре.471461264261Завод шпанских овец.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Периксинско-Гаврилинская волость
137. Перикса, село бывшее владельческое, при речке Периксе, дворов 74, жителей 431, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православных, школа

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Периксино-Гаритовская волость
село Перикса«Сатинское» п.-т. отделение458

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сампурский район
64986Периксасело52°24'41°47'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сампурский муниципальный район, Сельское поселение Сатинский сельсовет
68632420121с Периксасело
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