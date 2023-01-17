Зимогорье
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2244Черкасское (11 Рота, Радакова), с. каз.при р. Лугани.1234226926966Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
745. Черкасское (Радакова), село бывшее государственное, при реке Лугани, дворов 295, жителей 1755, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13455Зимогір'ямістоцентр міської радир-н Слов'яносербськийміська рада Зимогір'ївська