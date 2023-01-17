город Зимогорье, город Зимогорье, — Familio

Зимогорье

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2244Черкасское (11 Рота, Радакова), с. каз.при р. Лугани.1234226926966Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Черкасская волость
745. Черкасское (Радакова), село бывшее государственное, при реке Лугани, дворов 295, жителей 1755, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13455Зимогір'ямістоцентр міської радир-н Слов'яносербськийміська рада Зимогір'ївська
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