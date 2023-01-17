Балтаси
Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
148Болтась (Ахматово), д. каз.при рч. Шошме.10040107584556Мечеть магометанская 1. Базары по средам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
35. Балтаси (Ахматова), деревня бывшая государственная, при речке Шашме, дворов 137, жителей 1260, мечеть, 46 лавок, базар по средам, 2 красильни, меднопаяльн. звд.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Аманово, Балтасинскойсм. Балтась.Показать скан
Балтась, Балтасинскойтатары1554Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12606Балтасипгт56°21'50°12'O-39-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Балтаси
92615151051пгт Балтасипоселок городского типа
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