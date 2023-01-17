посёлок городского типа Балтаси, посёлок городского типа Балтаси, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Балтаси

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
148Болтась (Ахматово), д. каз.при рч. Шошме.10040107584556Мечеть магометанская 1. Базары по средам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Балтасинская волость
35. Балтаси (Ахматова), деревня бывшая государственная, при речке Шашме, дворов 137, жителей 1260, мечеть, 46 лавок, базар по средам, 2 красильни, меднопаяльн. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Балтасинская волость
Аманово, Балтасинскойсм. Балтась.
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Балтась, Балтасинскойтатары1554
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
12606Балтасипгт56°21'50°12'O-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Балтаси
92615151051пгт Балтасипоселок городского типа
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