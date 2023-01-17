хутор Малахов, хутор Малахов, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Малахов

Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1409Малахов, пос. вл.при рч. Цуцкане.75128591
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Чистяковская волость
2445Малаховский поселок, Чистяковской волости, при реке Сускане31188136128Сельское правление3226812
Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкая станица
2446Малаховский хутор, У.-Медведицкой станицы, при реке Цуцкане 322006128127Хуторское правление3008686

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Серафимовичский район
14401Малаховхутор49°08,0' с.ш.42°08,0' в.д.M-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Серафимовичский муниципальный район, Пронинское сельское поселение
18650444121х Малаховхутор
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