деревня Гагаринка, деревня Гагаринка, Называевский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Гагаринка

Называевский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Лебяжинская волость
Гагаринский пос. (уч. Ножичковский), при колодц., на прос. дор.54511568442

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Называевский район
113430Гагаринкадеревня55°32'с.ш.71°16'в.д.N-42-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Называевский муниципальный район, Покровское сельское поселение
52636428121д Гагаринкадеревня
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