деревня Воренжа, деревня Воренжа, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Воренжа

Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3643Воренжи, д.при р. Суне.125200206381
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Выгозерская волость
637. Воренжи, деревня бывшая государственная, при реке Суме, дворов 20, жителей 148, часовня, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Беломорский район
148649Воренжадеревня63°54'35°15'P-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Беломорский муниципальный район, Сумпосадское сельское поселение
86604433151д Воренжадеревня
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