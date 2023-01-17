агрогородок Красная Воля, агрогородок Красная Воля, Лунинецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Красная Воля

Лунинецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Лаховская волость
406. Красная Воля, село бывшее владельческое, при р Смерди, дворов 34, жителей 408, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Лунинецкий район, Вульковский сельсовет
д Красная Воля806

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Лунинецкий район, Вульковский сельсовет
аг. Красная Воля320
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