Староабзаново
Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
753Абзанова (Биднова), деревня.при рч. Чеганлы.9833106336324Б. 64 - 61. Т. 272 - 263. — Мечеть 1. Училище. Завод сыромятный. Дубление овчин и шорное ремесло.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
477. Абзанова (Биднова), деревня бывшая государственная, при речке Чеганлы, дворов 48, жителей 293, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
18Старо-Абзаново, д., 2 мечети, х.-з. маг., бак. лав.1201570128127Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520313Староабзановосело54°54'00"54°47'00"N-40-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благоварский муниципальный район, Сельское поселение Кучербаевский сельсовет
80614422106с Староабзановосело