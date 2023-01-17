село Староабзаново, село Староабзаново, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Староабзаново

Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
753Абзанова (Биднова), деревня.при рч. Чеганлы.9833106336324Б. 64 - 61. Т. 272 - 263. — Мечеть 1. Училище. Завод сыромятный. Дубление овчин и шорное ремесло.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Тюрюшевская волость
477. Абзанова (Биднова), деревня бывшая государственная, при речке Чеганлы, дворов 48, жителей 293, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Тюрюшевская волость
18Старо-Абзаново, д., 2 мечети, х.-з. маг., бак. лав.1201570128127Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благоварский район
520313Староабзановосело54°54'00"54°47'00"N-40-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благоварский муниципальный район, Сельское поселение Кучербаевский сельсовет
80614422106с Староабзановосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close