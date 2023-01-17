посёлок городского типа Козельщина, посёлок городского типа Козельщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Козельщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1417Козельщина, д. вл.при колодцах.254071221234Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Бригадировская волость
271. Козельщина, деревня бывшая владельческая, при урочище Кривой Руде, дворов 105, жителей 546, школа, питейный дом, лавка, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Бригадировская волость
3.0Козельщина селоКозельщанское828110102102206679731640

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18366Козельщинаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Козельщинськийселищна рада Козельщинська
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