село Марьинское, село Марьинское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Марьинское

Фурмановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
9136Марьинское, с.при пруде.252070123146Церковь православная. Марьинское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Кулиго-Марьинская волость
263. Марьинское, село бывшее государственное, дворов 48, жителей 288, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Кулиго-Марьинская волость
Марьинское с., ш.пруды2552329117147264кузн.По волости мужчины-промышленники составляют 39,20% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте —15,33% (55,29% всех промышл Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Фурмановский район
4834Марьинскоесело57°18'40°54'O-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Фурмановский муниципальный район, Хромцовское сельское поселение
24631406111с Марьинскоесело
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