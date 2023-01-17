село Большое Содомово, село Большое Содомово, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Содомово

Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2095Содомово большое, д.при р. Усте.85524485118
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тонкинская волость
1007. Содомово Большое, деревня бывшая удельная, при реке Усте, дворов 43, жителей 270, 2 овчинных завода, кузница, торжок в день Всех Свят.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Тонкинская волость
Содомово бол. д., ш.р. Уста8073307115157272лесн., извоз.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тонкинский район
19551Большое Содомовосело57°18'46°15'O-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Тонкинский муниципальный район, Сельское поселение Большесодомовский сельсовет
22652408101с Большое Содомовосело
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