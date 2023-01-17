село Никольск, село Никольск, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Никольск

Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Тупкинская волость
319Никольское с.казаки131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тункинский район
202798Никольсксело51°44'с.ш.102°34'в.д.M-48-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тункинский муниципальный район, Сельское поселение Тунка
81651455116с Никольсксело
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