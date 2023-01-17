село Речки, село Речки, Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Речки

Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Речковская волость
444. Речки, село бывшее владельческое, при реке Неменке, дворов 63, жителей 311, волостное правление, церковь православная, школа, ветряная мельница. В 12 верстах — окол. Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Речковская волость
5Село Речки, в нем Речковское волостное правлениебольш. дор. р. НеманкеОбществу кр. с. Речек, пр. 107343354Речковского пр16038
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