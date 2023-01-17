Речки
Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
444. Речки, село бывшее владельческое, при реке Неменке, дворов 63, жителей 311, волостное правление, церковь православная, школа, ветряная мельница. В 12 верстах — окол. Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
5Село Речки, в нем Речковское волостное правлениебольш. дор. р. НеманкеОбществу кр. с. Речек, пр. 107343354Речковского пр16038