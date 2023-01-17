хутор Зеленовский, хутор Зеленовский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Зеленовский

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1802Зеленовский.при рч. Лычаке.18028145126
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Раздорская станица
1503Зеленовский хутор, Раздорской станицы, при реке Лычаке993036292299Хуторское правление, 1 кл. пр. уч. 10033

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
15157Зеленовскийхутор49°55,0' с.ш.43°39,0' в.д.M-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
18656440111х Зеленовскийхутор
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