посёлок городского типа Ситковцы, посёлок городского типа Ситковцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Ситковцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Ситковецкая волость
789. Ситковцы, село бывшее владельческое, при речке Бажанихе, дворов 206, жителей 1291, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, католическ Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Юрковецкая волость
Ситковцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1925Ситківціселище міського типуцентр селищної ради, центр селищної ОТГр-н НемирівськийСитковецька селищна об'єднана територіальна громада
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