хутор Средне-Клиновой, хутор Средне-Клиновой, Каменская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Средне-Клиновой

Каменская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Каменская станица
4176Средне-Клиновой хутор, Каменской станицы, при балке Клиновой822608290284Хуторское правление, церковно-приходская школа, водян. и ветр. мел.1401212
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