Светиловичи
Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
15Дер. Светиловичи 1-епроселкеколодцах1-му Светиловичскому сел. общ. 37143132Кудинского пр. 32—
16Дер. Светиловичи 2-епроселкеколодцах2-му Светиловичскому сел. общ. 28111108Кудинского пр. 32—
44Заст. СветиловичипроселочнойколодцахС. Харкевичу, Бр. Протасевичу, Ан. Равич-Щербо и др., прав. и кат. 61618Кудинского пр. и Светилов. р.-кат. 32—
48Заст. Самодумка (Светиловичи тож). проселочнойколодцахИ. Богушевичу и Харкевичу, кат. 245Светилов. р.-кат. 32—
60Фол. СветиловичипроселочнойколодцеСветиловичскому костелу143Светиловичского р.-кат. 32—
61Посел. Светиловичи проселочнойколодцедв. Вик. Инд. Кучевскому, кат. 122Светиловичского р.-кат. 32—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Светиловичи443
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Светиловичи236