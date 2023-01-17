Чёрный Ручей
Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Черноручье, (Клиоттов), жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 44, у. гор. 55 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Бальбиново 44 в.
Черноручье, з., жит. 3(1 м. 2 ж.), дес. ¼, у. гор. 53 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бальбиново 49 в.