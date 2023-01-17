Гряда
Кривошинская волость, Новогрудский уезд (на 1909)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гряда, хутор Баранцевича, 7131627511Показать скан
Гряда, хутор Доманевской5131627511Показать скан
Гряда, хутор Прозоровича6131627511Показать скан
Гряда, х. Семеновой6131627511Показать скан
Гряда, х. Соболя8131627511Показать скан
Гряда, х. Шантыря8131627511Показать скан