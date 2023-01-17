деревня Ярыгино, деревня Ярыгино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ярыгино

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2256Ярыгино, д. каз.при прудах.251742163208
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Озерецкая волость
521. Ярыгино, деревня бывшая государственная, при речке Илбугине, дворов 62, жителей 390, 8 ручн. ткацк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Озерецкая волость
Дер. Ярыгино2441270Земская больница, земское училище и земская библиотека.
Имение В. А. Сазонова, при с. Ярыгине 24311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
46210Ярыгинодеревня56°20'с.ш.37°52'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
46615413226д Ярыгинодеревня
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