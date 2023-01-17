станица Мигулинская, станица Мигулинская, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Мигулинская

Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1453Мигулинская, станица казачья.при р. Дону.118493461502Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарка.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Мигулинская станица
2621Мигулинская станица, при реке Дон2638137852856Ст. и 2 хут. пр., ссудо-сбер. т-во, пчт. отд., засед., церковь, 2-кл. пр. уч., церковно-приходская школа349221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Верхнедонской район
48797Мигулинскаястаница49°42'00"41°16'00"M-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Верхнедонской муниципальный район, Мигулинское сельское поселение
60608436101ст-ца Мигулинскаястаница
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