Ручьи
Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14041Ручьи, дер.при оз. Полисто.5235227880Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
463. Ручьи, деревня бывшая владельческая, при озере Полисте, дворов 31, жителей 155, волостное правление (уездный город в 52 верстах)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55265Ручьидеревня57°13'с.ш.30°27'в.д.O-36-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58604472156д Ручьидеревня