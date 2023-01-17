посёлок при станции Спасское, посёлок при станции Спасское, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Спасское

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
1176. Спасское, село бывшее удельное, при речке Полотебне, дворов 120, жителей 859, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329591Спасскоепос.ст.53°37'с.ш.39°22'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
61615408151п.ст Спасскоепоселок при станции (поселок станции)
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