село Каймар, село Каймар, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Каймар

Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
855Каймар (Шаверский, выс. каз.при руч. Каймаре.3739140437515
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Сивинская волость
484. Каймар, село бывшее государственное, при речке Каймаре, дворов 166, жителей 1145, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Краснослободский район
85684Каймарсело54°26'44°14'N-38-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, Старосиндровское сельское поселение
89634476121с Каймарсело
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