деревня Вейсмунай, деревня Вейсмунай, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020) — Familio

Вейсмунай

Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Меречская волость
Вейсмуны, д., жит. 159 (82 м. 77 ж.), дес. 170,73, у. гор. 94 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Ораны 40 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Raitininkų seniūnija
Veismūnų k.
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