деревня Раловцы, деревня Раловцы, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Раловцы

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Маньковичская волость
Раловцы, з. (Лосика), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 8, у. гор. 69 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.
Вилейский уезд, Мядельская волость
Раловцы, им. (насл. Поклевскаго-Козелло), жит. 30 (18 м. 12 ж.), дес. 400, у. гор. 63 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 15 в.
Раловцы, д., жит. 56 (30 м. 26 ж.), дес. 69, у. гор. 65 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 17 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Юньковский сельсовет
д Раловцы8

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Юньковский сельсовет
д. Раловцы4
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