Населенное место

Раловцы, з. (Лосика), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 8, у. гор. 69 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.

Раловцы, им. (насл. Поклевскаго-Козелло), жит. 30 (18 м. 12 ж.), дес. 400, у. гор. 63 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 15 в.