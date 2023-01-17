Населенное место

Полоса, им. (Мицкевичей), жит. 3 м., дес. 86, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Уша 42 в.

Полоса, им. (Дубаневича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 28, раз. см. пред.