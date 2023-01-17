Полосы
Логойский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Полоса, им. (Мицкевичей), жит. 3 м., дес. 86, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Уша 42 в.
Полоса, им. (Дубаневича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 28, раз. см. пред.
Полосы, д., жит. 67 (35 м. 32 ж.), дес. 56, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Полосы23
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Полосы18