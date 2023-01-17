Коратун
Апастовский район, Республика Татарстан (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок железнодорожной станции
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1952Починка Иванаева (Каратун), д. каз.при рч. Черемшанке.6012126756Базар по воскресеньям.Показать скан
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Каратун, Средне-Балтаевскойсм. Починок ИванаевПоказать скан
Починок Иванаев (Каратун) и дер. Лащи Большие, Средне-Балтаевскойтатары176Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
381448Коратунпос.ж.-д.ст.55°14'48°23'N-39-025