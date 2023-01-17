посёлок железнодорожной станции Коратун, посёлок железнодорожной станции Коратун, Апастовский район, Республика Татарстан (на 2018) — Familio

Коратун

Апастовский район, Республика Татарстан (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1952Починка Иванаева (Каратун), д. каз.при рч. Черемшанке.6012126756Базар по воскресеньям.
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Средне-Балтаевская волость
Каратун, Средне-Балтаевскойсм. Починок Иванаев
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Починок Иванаев (Каратун) и дер. Лащи Большие, Средне-Балтаевскойтатары176
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Апастовский район
381448Коратунпос.ж.-д.ст.55°14'48°23'N-39-025
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