село Алешня, село Алешня, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Алешня

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
610Алешня (Фабрика), с. вл.при рч. Песочне.3816266879931Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Алешинская волость
97. Алешня (Покровское), село бывшее владельческое, при реке Песочне, дворов 224, жителей 1, 612, волостное правление (уездный город 35, в.), церковь православная, 5 лаво Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
9499Алешнясело54°14'с.ш.37°16'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000106с Алешнясело
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