Дрижина Гребля
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
278. Дрижено, село бывшее государственное, при речке Кобелячеке, дворов 70, жителей 560, церковь православная, питейный дом, 27 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
24.0Дригина Плотина селоБеликское козаков 4-ое (Дригино)8134633—678192173
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18297Дрижина Гребляселоцентр сільської радир-н Кобеляцькийсільрада Дрижиногреблянська