село Дрижина Гребля, село Дрижина Гребля, Полтавська область (на 2018) — Familio

Дрижина Гребля

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Беликская волость
278. Дрижено, село бывшее государственное, при речке Кобелячеке, дворов 70, жителей 560, церковь православная, питейный дом, 27 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Беликская волость
24.0Дригина Плотина селоБеликское козаков 4-ое (Дригино)8134633678192173

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18297Дрижина Гребляселоцентр сільської радир-н Кобеляцькийсільрада Дрижиногреблянська
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