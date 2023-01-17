Шапсугская
Абинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
4105Шапсугская станицана левом берегу реки Абина13197119224239малороссыправославныеПравославный молитвенный дом 1. Мужская школа 1. Мелочная лавка 1. Питейное заведение 1. Мукомольных водяных мельниц 3. Жители занимаются хлебопашеством и лесопромышленно Показать все На владельческих участках
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159363Шапсугскаястаница44°45'00"38°05'00"L-37-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3601101121ст-ца Шапсугская#Н/Д