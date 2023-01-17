деревня Новая Лебяжка, деревня Новая Лебяжка, Петуховский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Новая Лебяжка

Петуховский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Каменская волость
Ново-Лебяжья д., при оз. Игренином, на прос. дор.50012055475

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Петуховский район
317527Новая Лебяжкадеревня55°16'00"68°37'00"N-42-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Петуховский муниципальный район, Сельское поселение Большекаменский сельсовет
37626412106д Новая Лебяжкадеревня
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