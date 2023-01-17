железнодорожный разъезд Шипаховский, железнодорожный разъезд Шипаховский, Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Шипаховский

Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Няндомский район
477916Шипаховскийж.-д.рзд.(нп)61°52'с.ш.40°14'в.д.P-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Няндомский муниципальный район, Шалакушское сельское поселение
11644431246ж/д рзд Шипаховскийжелезнодорожный разъезд
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