посёлок городского типа Парафиевка, посёлок городского типа Парафиевка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Парафиевка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
508Парафиевка, с. казач. и вл.при безымянном ставе.502056213841390Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Парафиевская волость
109. Парафиевка (Власовка), село бывшее владельческое, дворов 635, жителей 3792, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, больница, постоял Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28783Парафіївкаселище міського типуцентр селищної ОТГр-н ІчнянськийПарафіївська селищна об'єднана територіальна громада
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