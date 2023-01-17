деревня Калмыково, деревня Калмыково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Калмыково

Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1672Калмыкова, деревня.при рч. Сибиргане.4557120395345Тп. Мечеть 1. Волостное правление. Лавок 60 Базары по средам Ярмарка 1—8 ноября. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Калмыковская волость
717. Калмыкова, деревня бывшая государственная, при речке Сибиргане, дворов 143, жителей 756, волостное правление (уездный город в 45 верстах), мечеть, 60 лавок, баз. по Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Калмыковская волость
11Калмыкова, д., прос. дор., при реч. Сибирган, 2 мечети, 2 медр., рус.-башк. шк., вол. прав., чайная, баз. по сред., 2 мел., кузн., 2 кирп. сарая, кулеткальня, 4 бак. лав. Показать все 45230623615Земледелие и кулеткание

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бураевский район
521425Калмыководеревня55°45'00"55°19'00"N-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Бадраковский сельсовет
80618407111д Калмыководеревня
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