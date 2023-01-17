Калмыково
Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1672Калмыкова, деревня.при рч. Сибиргане.4557120395345Тп. Мечеть 1. Волостное правление. Лавок 60 Базары по средам Ярмарка 1—8 ноября. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
717. Калмыкова, деревня бывшая государственная, при речке Сибиргане, дворов 143, жителей 756, волостное правление (уездный город в 45 верстах), мечеть, 60 лавок, баз. по Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Калмыкова, д., прос. дор., при реч. Сибирган, 2 мечети, 2 медр., рус.-башк. шк., вол. прав., чайная, баз. по сред., 2 мел., кузн., 2 кирп. сарая, кулеткальня, 4 бак. лав. Показать все 45230623615Земледелие и кулеткание
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521425Калмыководеревня55°45'00"55°19'00"N-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80618407111д Калмыководеревня